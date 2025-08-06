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Происшествия 6 августа 2025 14:56

В Бугульме мужчина выстрелил в лицо приятелю, полиция начала проверку

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В Бугульме полицейские начали проверку после видеозаписи, на которой неизвестный мужчина выстрелил в лицо приятелю. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором неизвестный мужчина осуществил один выстрел предположительно с сигнального пистолета в сторону другого человека», – отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Бугульма #проверка
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