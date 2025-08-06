В Бугульме мужчина выстрелил в лицо приятелю, полиция начала проверку

В Бугульме полицейские начали проверку после видеозаписи, на которой неизвестный мужчина выстрелил в лицо приятелю. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлено видео, на котором неизвестный мужчина осуществил один выстрел предположительно с сигнального пистолета в сторону другого человека», – отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.