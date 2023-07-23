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В Бугульме мужчина убил приятеля ударом ножа в сердце и пошел спать
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Жителя Бугульмы будут судить за убийство знакомого, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ пр РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в ночь на 16 июля 63-летний мужчина в квартире на Дзержинского выпивал с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поссорились и мужчина ударил приятеля ножом в сердце, а затем отправился спать.
На утро он обнаружил, что друг его скончался, и обратился в экстренные службы. Сейчас он находится под стражей, ведется расследование.
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