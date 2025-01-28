В Бугульме мужчина потерял 7 млн, пытаясь заменить медицинский полис

В Бугульме местный житель стал жертвой мошенников и потерял порядка 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчине позвонил мошенник, который представился сотрудником страховой компании и сообщил, что его медицинский полис подлежит замене. После этого звонивший убедил бугульминца передать личные данные, включая коды из СМС.

Затем мужчине позвонила якобы сотрудница Росфинмониторинга и заявила, что от его имени мошенники пытаются оформить кредит, а деньги будут переведены на счета в другие страны. Она сообщила, что мужчине грозит обвинение в пособничестве терроризму, и потребовала перевести деньги на «безопасный» счет.

С 17 по 23 января доверчивый мужчина перевел 5 млн рублей на указанные счета. Затем его убедили оформить кредиты в двух банках на сумму 1 млн 700 тыс. рублей, которые он также перевел мошенникам.

Таким образом, за неделю бугульминец перевел аферистам около 7 млн рублей, пока сотрудник банка не усомнился в его действиях и посоветовал обратиться в полицию. Сейчас ведется расследование уголовного дела.