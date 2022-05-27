В Бугульме мужчина-инвалид заснул с сигаретой и сгорел вместе с домом
Трагедия произошла сегодня около четырех часов утра на улице Казанская в Бугульме. Загорелся небольшой частный дом.
При тушении пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины – предположительно хозяина дома, инвалида третьей группы.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.
«На место происшествия выезжал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.