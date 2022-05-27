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Происшествия
27 мая 2022  06:20
Полина Шевчук

В Бугульме мужчина-инвалид заснул с сигаретой и сгорел вместе с домом

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В Бугульме мужчина-инвалид заснул с сигаретой и сгорел вместе с домом
Пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия произошла сегодня около четырех часов утра на улице Казанская в Бугульме. Загорелся небольшой частный дом.

При тушении пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины – предположительно хозяина дома, инвалида третьей группы.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

«На место происшествия выезжал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов. По факту случившегося проводится  доследственная проверка. Ее ход и  результаты контролируются городской прокуратурой», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

#погиб в огне #Прокуратура РТ
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