В Бугульме мужчина-инвалид заснул с сигаретой и сгорел вместе с домом

Пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия произошла сегодня около четырех часов утра на улице Казанская в Бугульме. Загорелся небольшой частный дом.

При тушении пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины – предположительно хозяина дома, инвалида третьей группы.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожности при курении.

«На место происшествия выезжал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.