В Бугульме масштабно отметили День Республики Татарстан и День города

В этом году бугульминцы отпраздновали сразу три события – День Республики Татарстан, День города и День работников нефтяной промышленности – на «Стадионе Энергетиков». По словам жителей, на этой площадке праздники не проводились последние десять лет.

Программа включала парад сотрудников городских предприятий, концертные выступления, мастер-классы и ярмарку. Жители могли не только приобрести изделия ремесленников, но и создать что-то своими руками.

«Нравится все. Интересно посмотреть, чем у нас люди умеют заниматься, какие творчества, руки золотые у людей», – поделилась впечатлениями жительница Бугульмы Зинаида Поповченко.

На сцене выступали фольклорные ансамбли, певцы и танцевальные коллективы. Некоторые артисты приехали из соседних регионов.

Помимо развлекательной программы, организаторы обратили внимание и на социальные инициативы. Волонтеры представили гуманитарную помощь, которая сразу после праздника отправилась в Херсонское направление.

Техника, инструменты, стройматериалы, средства гигиены и многое другое были закуплены за часть средств, выделенных на проведение праздника. Эта акция получила название «Бугульма своим», участие в ней приняли и жители, и предприятия района, некоторые из которых участвовали в параде трудящихся.

«Мы искренне гордимся, что мы бугульминцы верим в будущее. Нам бы очень хотелось, чтобы благодаря этому настроению жители вернулись домой и делились друг с другом тем вдохновением, которым наполнились сегодня на празднике, будут верить в то, что они хотят жить в Бугульме, свое будущее связывают с Бугульмой, это здорово и я рад, что сегодня так и происходит», – сказал руководитель исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Дамир Фаттахов.