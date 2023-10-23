В Бугульме машина сбила перебегавшего дорогу пешехода, мужчина получил серьезные травмы

В Бугульме произошло серьезное ДТП с пострадавшим, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Накануне вечером водитель «Лады» сбил 56-летнего мужчину, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелейшими травмами.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что пешеходы могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При переходе дороги, даже на регулируемом пешеходном переходе, нужно убедиться, что автомобилисты вас заметили и остановились.