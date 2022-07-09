В Бугульме малыши от семи месяцев сразятся в прохождении дистанции «Маленький спринтер»

30 июля в бугульминском парке культуры и отдыха на улице Ленина в восьмой раз пройдут соревнования «Маленький спринтер». Ежегодно это мероприятие притягивает на синюю дорожку семьи с детьми от семи месяцев до полутора лет. Организатором выступает администрация Парк культуры и отдыха Бугульмы.

По условиям соревнований задача малышей — доползти или добежать (в зависимости от навыков) от старта до финиша. Задача семьи — простимулировать движение спринтера любыми возможными способами, кроме касаний.

«На конкурсе в прошлые годы было множество забавных ситуаций. Так, в прошлом году был утвержден „Приз зрительских симпатий“ малышу, который пошел по дистанции, а потом остановился, развернулся и продолжил свой путь в обратном направлении. Зрителей это позабавило, и ему дали приз. Малышам также вручают разные игрушки, дипломы — обычно это самый первый диплом в жизни малыша, который он получает в 7-8 месяцев. Родители завлекают своих детей чем угодно: телефонами, планшетами, некоторые приносят пульт от телевизора. Этот конкурс направлен и на сплочение семьи», — рассказали «Татар-информу» организаторы конкурса.

Участники могут соревноваться в двух направлениях — «Ползунки» и «Первые шаги» — в четырех возрастных категориях: 7-8 месяцев, 9-10 месяцев, 11 месяцев и от года до полутора лет. Несмотря на юный возраст участников забега, правила соревнований строгие и соблюдаются неукоснительно. Длина дистанции для малышей — шесть метров, время прохождения — не более двух минут.

Начало соревнования — в 16.00. Список участников уже сформирован, но еще возможно внести в него дополнения, отправив заявку на электронную почту парка 23park09@mail.ru. В заявке нужно указать ФИО, дату рождения ребенка и контактный телефон родителей.