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В Бугульме Lexus сбил 15-летнего подростка на зебре
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ДТП произошло накануне, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Как выяснилось, 39-летний водитель внедорожника Lexus не уступил дорогу и сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате подросток получила ушиб головного мозга – ее доставили в больницу.
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