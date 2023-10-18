В Бугульме Lexus сбил 15-летнего подростка на зебре

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ДТП произошло накануне, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Как выяснилось, 39-летний водитель внедорожника Lexus не уступил дорогу и сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате подросток получила ушиб головного мозга – ее доставили в больницу.