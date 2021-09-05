В Бугульме легковушка сбила пешехода и врезалась в жилой дом, водитель погиб

Авария произошла накануне в седьмом часу вечера в Бугульме. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, 48-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость и сбил 18-летнего пешехода. После наезда легковушка на скорости снесла кирпичный забор и врезалась в частный дом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Пешеход с ушибами и ссадинами после оказания медицинской помощи отпущен из ЦРБ», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.