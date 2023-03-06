В Бугульме компанию молодых людей едва не придавило упавшей с крыши наледью

В Бугульме на головы молодых людей едва не обрушилась наледь с крыши. Соответствующее видео опубликовал Bugulma_inform.

Как выяснилось, инцидент произошел во дворе дома № 61 по улице Калинина.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил «Татар-информу», что надзорное ведомство организовало по этому факту проверку. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Проверять будут соблюдение требований жилищного законодательства. Специалисты дадут оценку работы организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи.