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В Бугульме компанию молодых людей едва не придавило упавшей с крыши наледью
В Бугульме на головы молодых людей едва не обрушилась наледь с крыши. Соответствующее видео опубликовал Bugulma_inform.
Как выяснилось, инцидент произошел во дворе дома № 61 по улице Калинина.
Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил «Татар-информу», что надзорное ведомство организовало по этому факту проверку. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Проверять будут соблюдение требований жилищного законодательства. Специалисты дадут оценку работы организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи.
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