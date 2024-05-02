В Бугульме к 9 Мая благоустроили все мемориальные зоны и воинские захоронения

В преддверии празднования Дня Победы глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров проинспектировал работы по благоустройству памятных мест и воинских захоронений на территории Бугульмы. Основной объем работ, запланированных этой весной в преддверие 9 Мая, завершен, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На главных мемориалах города по традиции в предпраздничные дни проходят возложения цветов и патриотические мероприятия с участием студентов, школьников, воспитанников детских садов, представителей молодежных и общественных организаций.

На мемориале памяти в парке культуры и отдыха по улице Красноармейская, на стеле 352-й стрелковой дивизии и на мемориале Вечной славы проведены работы по косметическому ремонту, покраске элементов и малых архитектурных форм. Подрядная организация занимается озеленением и высадкой цветов.

«В преддверии 9 Мая мы традиционно проверяем и приводим в порядок все памятные места и мемориалы города. В настоящее время основные работы по их благоустройству выполнены, также сегодня мы наметили определенные шаги в части дополнительного обустройства мемориальных зон, которые планируем реализовать к следующему году — к 80-летию Победы», — подчеркнул Линар Закиров.

В частности, во время рабочей поездки особое внимание уделялось вопросам дополнительного озеленения города, а также обследованию и возможной обрезке старых деревьев, растущих в мемориальных и общественных зонах, которые могут находится в аварийном состоянии.