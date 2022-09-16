В Бугульме к 1100-летию принятия ислама пройдет Всероссийский фестиваль мунаджатов

15 октября в Центре татарской культуры Бугульмы пройдет Всероссийский фестиваль мунаджатов «Милли моң», приуроченный к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. К участию в конкурсе приглашаются участники от семи лет и старше. Исполнители продемонстрируют свое мастерство в двух номинациях «сольное исполнение» и «ансамбли», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Жюри даст оценку исполнительному мастерству, эмоциональной передачи образного содержания, четкой дикции, ясному звучанию, чистоте интонации. Победителя и призерам фестиваля будут вручены дипломы и ценные призы. Каждый участник получит сертификат об участии в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.

Организаторами конкурса выступают Духовное управление мусульман РТ, Бугульминский мухтасибат и Центр татарской культуры Бугульмы.

Фестиваль направлен на популяризацию татаро-мусульманских традиций среди населения, сохранение и развитие татарского языка, национально-культурного наследия, укрепление дружеских связей между жителями разных регионов России. В прошлом году фестиваль мунаджатов собрал более 200 талантливых исполнителей.