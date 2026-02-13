В Бугульме избрали нового руководителя исполнительного комитета

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

На 6-й сессии Бугульминского городского Совета пятого созыва избран новый руководитель исполнительного комитета муниципального образования Бугульма.

Конкурсная комиссия представила депутатам две кандидатуры – Константина Круглова и Ильфара Каримова. Каждый из претендентов выступил с программой развития города. По итогам открытого голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Константина Круглова.

Новоизбранный руководитель исполкома поблагодарил депутатов за доверие.

«Для меня это большая честь и ответственность. Стратегические задачи потребуют полной самоотдачи, и я готов к конструктивному сотрудничеству в работе по развитию города Бугульмы на благо его жителей», – отметил он.

Мэр города Дамир Фаттахов пожелал новому руководителю успехов в работе.

«Прошу сфокусировать внимание на комплексной программе развития города – «Бугульма-250». Впереди пять лет на поступательную реализацию идей, которые мы вместе определим как приоритетные», – подчеркнул он.