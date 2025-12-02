news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 2 декабря 2025 13:14

В Бугульме избрали нового руководителя исполкома района

Читайте нас в
Телеграм
В Бугульме избрали нового руководителя исполкома района

Сегодня на четвертой сессии Совета Бугульминского муниципального района депутаты утвердили нового руководителя исполнительного комитета.

В заседании приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и депутат Госсовета РТ Рифнур Сулейманов.

Конкурсная комиссия представила на рассмотрение две кандидатуры – Руслана Масалимова и Ильфара Каримова. Каждый претендент выступил перед депутатами с программой развития Бугульминского района. По итогам открытого голосования депутаты единогласно поддержали Руслана Масалимова.

Новоизбранный руководитель исполкома поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия, опыт и знания для эффективной работы на благо муниципалитета.

Кроме того, в рамках повестки сессии депутаты утвердили обновленный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с изменениями республиканского законодательства. Комиссию возглавил Дамир Фаттахов.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#Бугульминский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025