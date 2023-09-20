Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме из-за технической неисправности самолет сел сразу после взлета
Скопировать ссылку
Сегодня в районе семи утра вынужденную посадку совершил в Бугульме пассажирский самолет, рассказал агентству собственный источник.
По его информации, воздушное судно должно было отправиться в Усинс в Республике Коми, совершило взлет с аэропорта Бугульмы, но из-за технической неисправности самолета пилот принял решение посадить самолет.
По предварительным данным, причиной могла стать неисправность датчика, который указывает на расход топлива. Информация уточняется.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2