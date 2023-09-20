В Бугульме из-за технической неисправности самолет сел сразу после взлета

Сегодня в районе семи утра вынужденную посадку совершил в Бугульме пассажирский самолет, рассказал агентству собственный источник.

По его информации, воздушное судно должно было отправиться в Усинс в Республике Коми, совершило взлет с аэропорта Бугульмы, но из-за технической неисправности самолета пилот принял решение посадить самолет.

По предварительным данным, причиной могла стать неисправность датчика, который указывает на расход топлива. Информация уточняется.