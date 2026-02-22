news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 22 февраля 2026 13:20

В Бугульме из-за отравления газом в квартире госпитализированы два человека

Читайте нас в
Телеграм

В Бугульме двоих человек доставили в больницу из квартиры дома № 2 по улице Баумана. Медицинская помощь понадобилась 49-летнему мужчине и 44-летней женщине.

Как сообщили «Татар-информу» в Жилинспекции Татарстана, причиной их госпитализации стало отравление угарным газом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.

При обследовании квартиры инспекторы выявили серьезные нарушения: окна были заклеены скотчем, при закрытых окнах фиксировалась обратная тяга в дымоходе. Кроме того, газовая колонка была встроена в шкаф.

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире проводилось в январе. Инспекция намерена выяснить, почему специалист газовой службы не обнаружил нарушения.

По факту происшествия проводится проверка.

#Бугульма #Госжилинспекция РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026