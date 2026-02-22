В Бугульме из-за отравления газом в квартире госпитализированы два человека

В Бугульме двоих человек доставили в больницу из квартиры дома № 2 по улице Баумана. Медицинская помощь понадобилась 49-летнему мужчине и 44-летней женщине.

Как сообщили «Татар-информу» в Жилинспекции Татарстана, причиной их госпитализации стало отравление угарным газом. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.

При обследовании квартиры инспекторы выявили серьезные нарушения: окна были заклеены скотчем, при закрытых окнах фиксировалась обратная тяга в дымоходе. Кроме того, газовая колонка была встроена в шкаф.

Отмечается, что техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире проводилось в январе. Инспекция намерена выяснить, почему специалист газовой службы не обнаружил нарушения.

По факту происшествия проводится проверка.