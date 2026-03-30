Происшествия 30 марта 2026 10:54

В Бугульме из-за непотушенной сигареты начался пожар, в котором погиб 62-летний мужчина

В Бугульме непотушенная сигарета вызвала пожар, в котором погиб 62-летний мужчина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся одноэтажный частный дом. Прибывшие пожарные определили, что площадь пожара составляет 64 квадратных метра. Тело погибшего обнаружили во время тушения.

В ведомстве советуют курить в специально отведенных местах, где есть пепельница. Не рекомендуется курить в состоянии опьянения и оставлять окурки непотушенными.

«Всего 3-5 вдохов дыма могут стать фатальными!» – предупредили в МЧС.

В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
Новости партнеров