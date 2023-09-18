В Бугульме испекли первый каравай из зерна нового урожая

Свежий каравай презентовал на деловом понедельнике заместитель главы Бугульминского района Фанис Мухаметов директору производственного хозяйства ООО «Северная Нива Татарстан» Ильдару Шайхутдинову.

По традиции первый каравай вручается хозяйству, которое раньше других завершило уборку урожая. Компания первой сделала это, причем с самым высоким показателем — 26,8 центнера с гектара.

«Я хочу поблагодарить сельчан за непростой и очень важный труд. Выражаю всем вам огромную благодарность!» — подчеркнул Фанис Мухаметов.

В настоящее время аграрии Бугульминского района завершают сезонные полевые работы. По словам начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильдара Исмагилова, уборочная кампания стартовала 20 июля. Были задействованы 73 зерноуборочных комбайна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади более 27 тыс. гектаров. Намолочено 56 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 20,2 центнера с гектара.

«2023 год для аграриев выдался непростым. По всей восточной части республики на урожае сказались весенние заморозки, а также летняя жара и засуха. Несмотря на это, за прошедшие годы мы накопили колоссальный потенциал и по многим параметрам выросли с точки зрения подготовки сельхозугодий к посевной, научились работать с технологичными решениями, чтобы каждый летний день проходил эффективно, а любая доля внесенных в почву удобрений давала свой результат», — отметил Ильдар Исмагилов.

Под урожай 2024 года засеяны озимые на площади более 14 тыс. гектаров — это 47% от общей площади зерновых культур. На одну условную голову скота заготовлено 33,2 центнера кормовых единиц. По этому показателю район находится на первом месте в республике. Продолжается уборка картофеля и технических культур. На этой неделе аграрии приступят к уборке подсолнечника.