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Происшествия 14 января 2025 14:37

В Бугульме инвалиду пришлось самому чистить проход к пандусу, прокуратура начала проверку

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В Бугульме прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появился видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс.

На записи видно, как местный житель, передвигающийся на инвалидной коляске, вынужден самостоятельно расчищать снег, чтобы добраться до пандуса, ведущего в одно из зданий города.

«После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе ведомства.

#Бугульма #Прокуратура РТ
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