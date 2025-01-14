В Бугульме инвалиду пришлось самому чистить проход к пандусу, прокуратура начала проверку

В Бугульме прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появился видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс.

На записи видно, как местный житель, передвигающийся на инвалидной коляске, вынужден самостоятельно расчищать снег, чтобы добраться до пандуса, ведущего в одно из зданий города.

«После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе ведомства.