Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме инвалиду пришлось самому чистить проход к пандусу, прокуратура начала проверку
В Бугульме прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появился видеоролик, вызвавший широкий общественный резонанс.
На записи видно, как местный житель, передвигающийся на инвалидной коляске, вынужден самостоятельно расчищать снег, чтобы добраться до пандуса, ведущего в одно из зданий города.
«После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – заявили в пресс-службе ведомства.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников