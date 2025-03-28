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Происшествия 28 марта 2025 09:58

В Бугульме инспекторы ДПС спасли из горящего дома мужчину-инвалида

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Накануне в Бугульме инспекторы ДПС заметили густой дым, который валил из окна частного дома на улице Международной.

Подойдя к дому, автоинспекторы услышали крики о помощи. Несмотря на сильное задымление, они увидели на крыльце мужчину-инвалида, который пытался выбраться из дома. Хозяин дома находился в сознании, но сообщил, что самостоятельно двигаться не может. Автоинспекторы подняли мужчину на руки и вынесли его на безопасное расстояние.

После этого один из сотрудников ГИБДД остался с пострадавшим, а второй, увидев, что над соседним домом оголились провода, начал эвакуацию жильцов. Он помог женщине с грудным ребенком и ее мужу покинуть опасную зону, после чего посадил их в служебный автомобиль.

#МВД по РТ #Инспекторы ДПС #пожар
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