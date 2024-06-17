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В Бугульме и Кировском районе Казани назначены новые прокуроры
Прокуратура Республики Татарстан объявила о новых кадровых назначениях в городских и районных прокуратурах региона, сообщили в ведомстве.
Приказом Генерального прокурора РФ прокурором Кировского района Казани назначен старший советник юстиции Алмаз Сулейманов. Он сменил на этом посту Эльдара Сабирова, вышедшего в отставку по выслуге лет. С 2019-го по 2024 годы Сулейманов занимал должность прокурора Кайбицкого района республики.
Также новый городской прокурор назначен в Бугульме. Им стал старший советник юстиции Ришат Шакиров, ранее возглавлявший прокуратуру Менделеевского района с 2021-й по 2024 год. Шакиров сменил на посту бугульминского городского прокурора Артема Кривоносова, вышедшего на пенсию.
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