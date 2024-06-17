В Бугульме и Кировском районе Казани назначены новые прокуроры

Прокуратура Республики Татарстан объявила о новых кадровых назначениях в городских и районных прокуратурах региона, сообщили в ведомстве.

Приказом Генерального прокурора РФ прокурором Кировского района Казани назначен старший советник юстиции Алмаз Сулейманов. Он сменил на этом посту Эльдара Сабирова, вышедшего в отставку по выслуге лет. С 2019-го по 2024 годы Сулейманов занимал должность прокурора Кайбицкого района республики.

Также новый городской прокурор назначен в Бугульме. Им стал старший советник юстиции Ришат Шакиров, ранее возглавлявший прокуратуру Менделеевского района с 2021-й по 2024 год. Шакиров сменил на посту бугульминского городского прокурора Артема Кривоносова, вышедшего на пенсию.