В Бугульме и Альметьевске отопительный сезон завершается с 5 мая

О завершении отопительного сезона в Бугульминском районе сообщил глава муниципалитета Дамир Фаттахов. По его словам, с 5 мая в муниципалитете начнется поэтапное отключение теплоснабжения.

Решение принято исполнительным комитетом района в связи с устойчивым переходом среднесуточной температуры к положительным значениям, который наблюдается в течение последней недели.

«С завтрашнего дня начнется поэтапное отключение теплоснабжения в многоквартирных домах и на объектах социальной сферы. При этом при резком похолодании подача тепла в детские сады, школы и больницы будет оперативно возобновлена. Исполкому поручено держать на контроле работу всех служб, задействованных в процессе», – отметил Дамир Фаттахов.

Аналогичное решение принято и в Альметьевске. Здесь отопительный сезон также завершится 5 мая. Соответствующее постановление уже подписано, и ресурсоснабжающие и управляющие организации приступают к комплексу мероприятий по отключению тепла.

Специалисты подчеркивают, что процесс носит поэтапный характер и не может быть выполнен одномоментно. Для полного прекращения подачи теплоносителя требуется вывести из работы основные тепловые мощности и перекрыть задвижки на вводах в здания. Обычно это занимает от одного до трех дней.

Решение о завершении отопительного периода принято в соответствии с установленными нормативами: подача тепла прекращается, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Ранее рассматривалась возможность отключения в конце апреля, однако из-за прохладной погоды сроки были скорректированы.

Жителям многоквартирных домов с установленными общедомовыми приборами учета начисления будут произведены по фактическому потреблению тепловой энергии. Эти данные войдут в платежные документы за май, которые поступят в начале июня. В домах без приборов учета плата за отопление начисляется по нормативу равными долями в течение восьми месяцев – с сентября по апрель.

Сразу после завершения отопительного сезона теплоснабжающие и сетевые организации приступят к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. В планах – проведение профилактических проверок, диагностика оборудования и выполнение необходимых ремонтных работ, что позволит обеспечить стабильную и надежную работу систем теплоснабжения в 2026–2027 годах.