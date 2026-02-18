news_header_top
Происшествия 18 февраля 2026 12:43

В Бугульме газом отравилась 51-летняя женщина

51-летняя жительница Бугульмы отравилась газом в собственной квартире, от госпитализации она отказалась.

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ, техобслуживание в доме проводилось недавно, а проверка после ЧП проблем не выявила. Тем не менее газовую колонку отключили до тех пор, пока газовщики не получат акт проверки дымоходов.

В ведомстве отмечают, что с начала года в Татарстане произошло 100 инцидентов и 24 случая отравления газом. Каждый третий случай – в Бугульминском районе, и почти половина пострадавших – бугульминцы.

В Казани, на улице Авангардной, также отключили газоснабжение 15 квартир. Несмотря на недавно проведенную проверку, в доме обнаружилась утечка газа. После ремонта газоснабжение восстановят.

Жилинспекция начала проверку всех инцидентов.

#Бугульма #Госжилинспекция РТ #утечка газа
