В Бугульме этим летом появится в два раза больше цветов

В Бугульме в летний сезон на городских клумбах появится вдвое больше цветов, чем год назад. Посадки начались еще в мае. На сегодня около 400 тыс. цветов уже высажено, планируется высадить еще такое же количество, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Глава Бугульминского района Линар Закиров сегодня ознакомился с работами по благоустройству города.

«Посадку цветов начали еще перед празднованием Дня Победы. Тогда первые растения появились вблизи памятников и мемориалов. Погодные условия внесли коррективы в плановые работы», — сообщил главе муниципалитета руководитель подрядной организации Ильшат Азигамов.

В общей сложности площадь всех клумб составит более 7 тыс. кв. метров. В парках, скверах и на улицах будут расти агератумы, бегонии, петунии, виолы, бархатцы, сальвии. На протяжении лета растения ждет полив, почву вокруг них — прополка и рыхление.

Подрядная организация занимается содержанием семи городских общественных пространств и всех городских улиц. Работники уже приступили к покосу травы. Сезон покоса длится уже больше недели.

На территории общественных пространств начались работы по покраске, ремонту и замене деревянных конструкций и малых архитектурных форм. Они будут выполнены в течение июня с привлечением городских предприятий. А к 1 июня включат все шесть фонтанов Бугульмы.

«Посмотрели ход благоустройства городских территорий, общественных пространств. Идет покос травы, несколько бригад работают. Убираем улицы, восстанавливаем ограждения, высаживаем цветы. Очень приятно осознавать, что с каждым годом мы увеличиваем количество городских клумб. Если в прошлом году их было 35, в этом году довели до 50. Вдвое увеличили количество цветов. Единственная просьба к нашим горожанам — любить, ценить и беречь то, что делается для них», — подытожил Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что летом в Бугульме состоится 120 событий в парках.