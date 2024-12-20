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В Бугульме два человека отравились угарным газом
В Бугульме 46-летний мужчина и 13-летний ребенок отравились угарным газом в квартире. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГЖИ РТ.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью в доме № 24 по улице Гафиатуллина. В квартире была установлена газовая колонка, последнее обслуживание которой проводилось в феврале этого года. После проверки газовики обнаружили, что тяга присутствует независимо от состояния окон, датчик работает нормально, а утечек газа нет. Причины отравления пока выясняются. Колонка отключена с помощью металлической заглушки.
Кроме того, накануне в Альметьевске жители дома № 90 по улице Герцена сообщили об утечке газа. Аварийная бригада оперативно отключила подъезд №4 от газоснабжения. Причиной утечки стала негерметичность сварного соединения на стояке. Ведется ремонт, после которого газоснабжение будет восстановлено.
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