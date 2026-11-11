В Бугульме доработают концепцию мемориала бойцам СВО с учетом историй земляков

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме представили макет мемориала участникам специальной военной операции, который планируют установить на Аллее Героев. Скульптору Андрею Майеру поручили доработать проект, включив в него конкретные истории мужества бугульминцев. Об этом сообщили в администрации района.

Макет памятника рассмотрели на заседании топонимической комиссии под председательством главы Бугульминского района Дамира Фаттахова. В ходе обсуждения он отметил, что мемориал должен отражать не только собирательный образ военнослужащего, но и судьбы земляков.

«Образ солдата на постаменте сам по себе достоин уважения. Но мне хочется, чтобы у нашего мемориала была своя история, связанная именно с Бугульмой и судьбами наших земляков. Не собирательный образ, который можно поставить в любом городе», – подчеркнул Фаттахов.

Участники заседания, в том числе ветераны СВО, предложили включить в композицию реальные истории бойцов. Среди возможных сюжетов – подвиги четвероногих помощников, которые вместе с военнослужащими спасали раненых.

«Чтобы о памятнике можно было рассказывать детям, гостям города, следующим поколениям. Чтобы за каждой деталью стояла настоящая история мужества», – добавил глава района.

Комиссия утвердила место размещения мемориала на Аллее Героев. Скульптору поручили в течение двух недель представить доработанный макет с учетом предложений и смысловой концепции памятника.

Фаттахов призвал жителей Бугульмы подключиться к обсуждению проекта и поделиться историями о подвигах земляков. Предложения можно направить в официальные сообщества муниципалитета.

Еще одним вопросом заседания стало увековечение памяти Почетного гражданина Бугульмы Анатолия Ефремова. Комиссия единогласно поддержала инициативу о присвоении его имени одному из городских скверов. С соответствующим ходатайством выступила заведующая кафедрой менеджмента и гуманитарных дисциплин Бугульминского филиала КНИТУ, доцент Файруза Ахмедзянова.

Реализацию проекта планируют приурочить к 90-летию со дня рождения Ефремова, которое исполнится через два года.

Президент России Владимир Путин 8 декабря 2022 года на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» заявил, что каждый российский боец на передовой является героем для него и всех граждан страны. Глава государства также подчеркнул важность всенародной поддержки военнослужащих.