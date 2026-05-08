В Бугульме для ветерана организовали праздничный концерт у дома

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме поздравили ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла Раису Петровну Тухватуллину. Во дворе дома, где проживает ветеран, устроили праздничное мероприятие: для Раисы Петровны прозвучали песни военных лет, а творческие коллективы подготовили танцевальные номера.

От имени города и района ветерана поздравил руководитель исполкома Бугульмы Константин Круглов. Он вручил Раисе Петровне цветы и пожелал здоровья, внимания близких и долгих лет жизни.

Раиса Петровна родилась 30 июля 1930 года в Набережных Челнах. В 1941 году ее семья переехала в село Акташ Альметьевского района. В семье было семеро детей, однако тяжелые военные годы пережили только пятеро.

Когда началась Великая Отечественная война, Раисе Петровне было всего 10 лет. Отец ушел на фронт, и детям пришлось рано повзрослеть. После занятий в школе она вместе с другими подростками работала в колхозе, помогая взрослым и приближая Победу своим трудом.

После войны Раиса Петровна окончила 10 классов, а в 1951 году поступила в Учительский институт в Бугульме. Спустя год она вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Раифа Самиковича Тухватуллина.

Супруги прожили вместе 49 лет.

В семье воспитали троих детей, сегодня у Раисы Петровны семь внуков и пять правнуков.

Свою трудовую жизнь она посвятила служению людям: работала учителем, секретарем в суде, а затем более 16 лет трудилась в юридическом отделе механического завода. На заслуженный отдых ветеран ушла в 1986 году.

За многолетний труд и вклад в Победу Раиса Петровна награждена медалью «Труженик тыла», медалью «Ветеран труда» и юбилейными наградами.

Поздравление ветеранов на дому в преддверии Дня Победы уже стало в Бугульме доброй традицией. Для фронтовиков и тружеников тыла организуют небольшие концерты, чтобы лично поблагодарить поколение победителей за мужество, стойкость и самоотверженный труд в годы войны.

