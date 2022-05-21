В Бугульме детская школа искусств получила музыкальные инструменты на 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ.

Бугульминская детская школа искусств получила музыкальные инструменты, приобретенные по национальному проекту «Культура». На обновление было потрачено 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«На новых инструментах юные музыканты будут радовать своей игрой преподавателей и родителей. Еще больше возрастет конкурсная и концертная деятельность нашей Бугульминской ДШИ», — поделилась радостью директор школы Жанна Гибадуллина.

На выделенные средства были приобретены саксофоны, баяны и аккордеоны.

Бугульминская детская школа искусств открылась в 1950 году и является первой музыкальной школой на юго-востоке республики. Из образовательного учреждения за все это время выпустились более 2 тыс. музыкантов. Сегодня школа занимает лидирующие позиции в РТ: 694 обучающийся и 51 педагог ежегодно становятся лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.