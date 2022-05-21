В Бугульме детская школа искусств получила музыкальные инструменты на 1,5 млн рублей
Бугульминская детская школа искусств получила музыкальные инструменты, приобретенные по национальному проекту «Культура». На обновление было потрачено 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
«На новых инструментах юные музыканты будут радовать своей игрой преподавателей и родителей. Еще больше возрастет конкурсная и концертная деятельность нашей Бугульминской ДШИ», — поделилась радостью директор школы Жанна Гибадуллина.
На выделенные средства были приобретены саксофоны, баяны и аккордеоны.
Бугульминская детская школа искусств открылась в 1950 году и является первой музыкальной школой на юго-востоке республики. Из образовательного учреждения за все это время выпустились более 2 тыс. музыкантов. Сегодня школа занимает лидирующие позиции в РТ: 694 обучающийся и 51 педагог ежегодно становятся лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.