В Бугульме депутатов привлекут к контролю за уборкой дорог

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме депутатов городского совета подключат к контролю за уборкой улично-дорожной сети. Такое поручение дал мэр города Дамир Фаттахов.

В первые две недели нового года в Бугульме выпало 21,5 мм осадков при месячной норме 26 мм. За это время с улиц города на полигон вывезли 15 тысяч кубометров снега – это около 740 рейсов КАМАЗов. Работа дорожных служб и управляющих компаний по приведению улично-дорожной сети в порядок ведется в оперативном режиме.

По словам Дамира Фаттахова, в ежедневном штабном формате была выстроена работа подрядчиков, что позволило обеспечить качество и скорость уборки дорог, улиц и тротуаров и добиться положительной динамики.

«Теперь главная наша задача – это контроль», – подчеркнул он.

Депутаты активизируют работу со своими избирателями в округах: на местах будут оценивать эффективность очистки снега и оперативно решать возникающие вопросы.