Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Бугульме будут судить водителя, который на переходе сбил 15-летнюю девочку
Бугульминец предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 17 октября 39-летний водитель внедорожника Lexus не уступил дорогу и сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате подростку был причинен тяжкий вред здоровью, ее госпитализировали в медучреждение. Свою вину водитель признал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников