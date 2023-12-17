В Бугульме будут судить водителя, который на переходе сбил 15-летнюю девочку

Бугульминец предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 17 октября 39-летний водитель внедорожника Lexus не уступил дорогу и сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате подростку был причинен тяжкий вред здоровью, ее госпитализировали в медучреждение. Свою вину водитель признал.