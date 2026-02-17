В Бугульме более 370 школьников приняли участие в «Дне лыжных горок» в рамках ГТО

В Бугульминском районе с 9 по 13 февраля прошел муниципальный «День лыжных горок» среди учащихся образовательных учреждений. Мероприятие состоялось в рамках внедрения комплекса ГТО, сообщает Министерство спорта Республики Татарстана.

В мероприятии приняли участие 370 школьников в возрасте от 8 до 15 лет из восьми школ города и района: школ № 3, 4, 5, 9, 12, 13 и лицея-интерната имени Мустафы Онджеля. Юные спортсмены преодолевали дистанции от одного до трех километров. Большинству участников удалось выполнить нормативы на знаки отличия ГТО.

Соревнования проводились свободным стилем на трассах со слабо- и среднепересеченным рельефом. Организация забегов соответствовала официальным правилам: при масс-стартах участники выстраивались в трех метрах от стартовой линии, при индивидуальном старте школьники выходили на дистанцию с интервалом 15–20 секунд. Финиш фиксировался в момент пересечения носком ботинка финишной черты.

Проведение массовых стартов является частью системной работы по реализации госпрограммы «Спорт России», направленной на популяризацию физкультуры и спорта, а также вовлечение детей и молодежи в здоровый образ жизни.

Напомним, бег на лыжах вошел в перечень обязательных испытаний комплекса ГТО с 1 апреля 2023 года. Норматив на выносливость стал альтернативой традиционному бегу на средние дистанции и пользуется популярностью среди молодежи.

Организаторы отмечают, что «День лыжных горок» стал не просто спортивным испытанием, а праздником здоровья. Регулярные занятия лыжами укрепляют организм, развивают выносливость и координацию, укрепляю мускулатуру, сочетая пользу кардиотренировки и силовой нагрузки. Подобные мероприятия мотивируют школьников вести активный образ жизни и добиваться новых спортивных результатов.