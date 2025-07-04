В Бугульме автоинспекторы поймали двоих подростков, которые катались на питбайках

Автоинспекторы Бугульмы оперативно отреагировали на сигнал от местных жителей, что возле одного из магазинов двое подростков управляли питбайками.

Автоинспекторы, приехав на место, увидели подростков с мотошлемами и их питбайками. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребята ездили на них по дорогам общего пользования.

На место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. Личности подростков установили, пригласили родителей, составили документы.

В результате питбайки изъяли и отправили на штрафстоянку.