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Происшествия 4 июля 2025 20:00

В Бугульме автоинспекторы поймали двоих подростков, которые катались на питбайках

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Автоинспекторы Бугульмы оперативно отреагировали на сигнал от местных жителей, что возле одного из магазинов двое подростков управляли питбайками.

Автоинспекторы, приехав на место, увидели подростков с мотошлемами и их питбайками. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребята ездили на них по дорогам общего пользования.

На место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. Личности подростков установили, пригласили родителей, составили документы.

В результате питбайки изъяли и отправили на штрафстоянку.

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