В Бугульме 64-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой и погиб в пожаре

В Бугульме на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина курил внутри дома, вероятнее всего, уснул в кресле с тлеющей сигаретой, которая и вызвала пожар площадью 5 квадратных метров. После начала возгорания на место прибыли пожарные ПСЧ 64. В процессе тушения пожара они обнаружили тело хозяина.

В МЧС России напоминают, что не стоит курить лежа в кровати и выбрасывать окурки с балкона, поскольку это может спровоцировать возгорание. Для курения необходимо использовать пепельницу. Кроме того, рекомендуется поставить в жилье пожарный извещатель – он подаст сигнал при появлении дыма, а в случае пожара нужно сразу звонить по номеру 101.