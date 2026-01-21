news_header_top
Происшествия 21 января 2026 09:33

В Бугульме 64-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой и погиб в пожаре

В Бугульме на пожаре из-за непотушенной сигареты погиб 64-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина курил внутри дома, вероятнее всего, уснул в кресле с тлеющей сигаретой, которая и вызвала пожар площадью 5 квадратных метров. После начала возгорания на место прибыли пожарные ПСЧ 64. В процессе тушения пожара они обнаружили тело хозяина.

В МЧС России напоминают, что не стоит курить лежа в кровати и выбрасывать окурки с балкона, поскольку это может спровоцировать возгорание. Для курения необходимо использовать пепельницу. Кроме того, рекомендуется поставить в жилье пожарный извещатель – он подаст сигнал при появлении дыма, а в случае пожара нужно сразу звонить по номеру 101.

#пожар #Бугульма #МЧС России
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Ветслужба Татарстана провела в Казани рейд по выявлению собак без чипа

