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Политика
22 января 2023  15:43

В Бучу с необъявленным визитом прибыл британский экс-премьер Борис Джонсон

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится с визитом на Украине,  сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. По его данным, экс-премьер посетил Бучу в Киевской области и Бордянку (входит в Бучанский район).

Украинские СМИ распространили фотографии и видео, на которых Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военкоров.

О своем визите экс-премьер Британии заранее не объявлял. По данным источников The Telegraph, Джонсон планирует встретиться с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Джонсон 7 июля прошлого года объявил об отставке с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

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