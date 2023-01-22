В Бучу с необъявленным визитом прибыл британский экс-премьер Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится с визитом на Украине, сообщил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. По его данным, экс-премьер посетил Бучу в Киевской области и Бордянку (входит в Бучанский район).

Украинские СМИ распространили фотографии и видео, на которых Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военкоров.

О своем визите экс-премьер Британии заранее не объявлял. По данным источников The Telegraph, Джонсон планирует встретиться с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Джонсон 7 июля прошлого года объявил об отставке с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.