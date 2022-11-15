В БСМП впервые в Татарстане клапан аорты заменили через артерию под ключицей

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые в Татарстане заменили аортальный клапан через подключичную артерию, обычно имплантат вводили через бедренную артерию. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Фото: Пресс-служба БСМП

«Путь доставки через бедренную артерию был опасным, поскольку анатомия аорты у данного пациента была очень сложная – с острыми углами. Для того, чтобы провести клапан через дугу аорты, хирургам надо было бы приложить гигантские усилия, чтобы не деформировать и не порвать аорту. Мы выбрали короткую ”трассу” – через подключичную левую артерию. Несмотря на то, что пациент был в тяжелом состоянии, нам все удалось», – поделился главный хирург БСМП Рамис Якубов.

64-летнему мужчине уже делали коррекцию корня аорты. На месте самой крупной артерии у пациента установлен сосудистый протез в виде трубки. Именно в эту трубку имплантировали клапан.

Фото: Пресс-служба БСМП

Хирурги выполняли операцию с выведенным 3D-изображением с объемной визуализацией анатомических структур. В операционной работали девять специалистов клиники. Все время операции аппарат искусственного кровообращения обеспечивал жизнь мозгу и органам.

«Повторная открытая операция при патологии корня аорты была опасной. Учитывая высокий риск, мы предложили гибридный подход с мини-разрезом для доставки клапана. Анатомическая маска корня аорты легла как проекция на экран, мы видели анатомические ориентиры вплоть до мелких деталей корня аорты и аортального клапана», – пояснил кардиохирург Умид Ахмедов.

Фото: Пресс-служба БСМП

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В этом году в БСМП выполнили 11 транскатетерных имплантаций аортального клапана, последнюю – новым методом. В больнице пообещали, что продолжат вводить имплантаты через подключичную артерию.