В БСМП Челнов жителя Ижевска спасли от варикоза вен желудка и частых кровотечений

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли мужчину, у которого был варикоз вен желудка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Все знают про варикоз вен ног, однако случается, что такой же варикоз развивается и в желудке.

Впервые 34-летний Владимир Чирков из Ижевска столкнулся с варикозным заболеванием пищевода в 10 лет. Тогда у него открылось кровотечение из желудка.

«Из-за заболевания печени у него сузилась самая главная вена, по которой течет кровь из кишечника в печень, где она проходит важную чистку от токсинов. Кровь попадала в общий кровоток не через печень, а через желудок. За счет этого в стенке желудка образовались огромные венозные узлы», – объяснили в БСМП.

Такой пучок вен по виду напоминает медузу. Это состояние вызывало кровотечения, остановить которые врачам с каждым разом становилось все тяжелее. Медики рассказали, что каждое кровотечение могло стать последним.

Владимир Чирков перенес несколько операций. Ему удалили селезенку, чтобы уменьшить нагрузку на вены. Однако и это не помогло. Решать проблему нужно было кардинально – создать новый ход крови от кишечника к печени.

Фото: © Пресс-служба БСМП Челнов

Из Ижевска Владимира направили в челнинскую больницу. За рискованную операцию взялась команда хирургов под руководством Марата Шарафутдинова.

Операция проходила внутрисосудистым методом под контролем рентгена в два этапа. Сначала медики пытались добраться до деформированных вен через печень, эта попытка не была успешной. Во второй раз – проколом через живот.

«Счет шел на миллиметры, инструмент был крайне тонкий – 0,3 миллиметра в диаметре. Нам нужно было пройти между петлями кишечника, между огромным количеством жизненно важных структур. Если их повредить, то пациент умрет. Мы тонкой иголкой прошли через все эти структуры и поставили стент-графт, восстановив естественный ход крови от кишечника к печени», — пояснил рентгенхирург Марат Шарафутдинов.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

Сейчас пациент восстановился после хирургического вмешательства и чувствует себя хорошо.

«В любой момент вены могли лопнуть. Я полагался на профессионализм хирургов, на решимость Марата Равилевича», – отметил Владимир Чирков.