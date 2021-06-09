В Челнах врачи спасли жизнь пациенту с инфарктом за 13 минут, установив рекорд

Врач Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Ирек Шарипов за рекордное время установил стент пациенту с инфарктом и спас ему жизнь. Об этом сообщает Управление здравоохранения города.

Больного привезли в больницу в 11.02. На этот момент в одну третью часть сердца пациента кровь уже не поступала.

Бригада во главе с врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Ириком Шариповым завершила коронарографию в 11.15. Таким образом, медик побил собственный рекорд, который составлял 14 минут. В клиниках Европы операция обычно проводится за 36–60 минут.

Болезни системы кровообращения, в том числе и инфаркт миокарда, возглавляют рейтинг причин смертности среди населения. Поэтому важной частью оценки работы медиков при оказании скорой помощи при инфаркте считается показатель «дверь-баллон». Речь идет о количестве минут, прошедших с момента поступления пациента в больницу до проведения ему коронарографии.

Во время этой процедуры с помощью рентгеновского аппарата специальная жидкость вводится в кровеносную систему. Это дает возможность увидеть место закупорки сосуда. Там устанавливается небольшая сетчатая трубочка, которая доставляется в сосуд в сложенном виде. Затем она раздувается и становится протезом для сосудистой стенки.