В БСМП Челнов ювелирно удалили рак почки вместе с тромбами

В Больнице скорой медицинской помощи челнинские врачи провели сложную операцию: пациенту безопасно удалили опухоль почки вместе с тромбами, которые образовались из-за рака. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Как выяснилось, 76-летний мужчина обратился к врачам БСМП с болью в поясничном отделе. Медики провели обследование, которое показало, что всю левую почку поразила опухоль.

Кроме того, рак почки у пациента был осложнен опухолевыми тромбами. Они уже проникли в жизненно важные артерии и вены. В этом случае проводить операцию очень рискованно, ведь существует угроза отрыва тромбов. К тому же, у мужчины есть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, ранее он перенес инсульт.

Челнинские специалисты выбрали самую безопасную тактику хирургического лечения. Чтобы снизить риски, перед операцией пациенту установили ловушку для тромбов – кава-фильтр. Благодаря этому удалось ювелирно удалить тромбы и пораженную опухолью почку.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

«Слаженная работа специалистов БСМП разных профилей позволила спасти еще одну жизнь. Пациента благополучно выписали из больницы через семь дней после операции», – рассказали в клинике.

В пресс-службе БСМП подчеркнули, что необходимо обращаться к врачам своевременно. Если бы пациент навещал врачей, то новообразование бы нашли на раннем этапе. Медики уверены, что правильно организованная диспансеризация поможет сохранить здоровье и избежать развития опасных болезней.