В БСМП Челнов вырезали опухоль, которая занимала почти всю полость сердца

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов удалили большую опухоль из сердца 71-летней пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«Даже «видавшие виды» врачи БСМП Челнов были удивлены, когда, в буквальном смысле, «выловили» из небольшого отверстия в сердце гигантскую опухоль», – рассказали в больнице.

Новообразование заняло практически всю полость сердца пациентки и почти продавило митральный клапан.

Врачи БСМП успешно удалили опухоль и заменили поврежденный клапан сердца.

«Теперь пациентке ничего не угрожает. Осталось провести контрольные анализы, оформить выписку и дать рекомендации для долгой и счастливой жизни», – добавили в пресс-службе больницы.