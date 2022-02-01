Врачи БСМП Челнов впервые в России заменили пациенту всю аорту на протез

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов первыми в России заменили самый крупный сосуд в организме человека. Об этом сообщают в клинике.

Специалисты провели полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты, совместив открытое вмешательство с внутрисосудистым. Они сохранили все значимые ветви аорты, начиная от сердца до начала артерий конечностей. Крупнейший сосуд в человеческом организме восстанавливали поэтапно.

В БСПМ называют это событие уникальным и сенсационным в российской медицине. 50-летнему пациенту из Ютазинского района Татарстана пришлось перенести несколько операций в течение двух лет. У мужчины было три жизнеугрожающих фактора: расслоение, аневризма и разрыв аорты, тотальное протезирование было проведено в четыре этапа. Работу завершили буквально на днях.



«Вначале главный хирург БСМП Рамис Якубов во время операции на открытом сердце удалил кровь, излившуюся из просвета расслоенной аорты в левую плевральную полость, которая сдавила часть легкого и попала в околосердечную сумку, мешая нормальной работе сердца. Была прямая угроза жизни пациента. Поэтому было принято решение на первом же этапе спротезировать восходящую часть аорты от сердца до дуги и ветвей, которые снабжают кровью головной мозг. Сосуд был заменен на синтетический протез, к которому пришили сердце и сонные артерии, кровоснабжающие голову», – рассказали в клинике.



Все это время пациент находился под глубоким наркозом, а температуру его тела понизили до 28 градусов. Во время переключения артерий мозг мужчины оставался без кровоснабжения от 5 до 10 минут.



Во время этого операционного вмешательства в дугу аорты через бедренную артерию врачи поместили стент-графт – специальную трубочку, в которой проделываются отверстия под разветвлённые сосуды. Таким образом специалистам удалось во время экстренной серьезной операции провести ещё несколько жизненно-важных процедур.

На следующем этапе хирурги занялись эндопротезированием дуги аорты с восстановлением ее стволов: подключичного и брахиоцефального. Врачи осторожно, сантиметр за сантиметром, восстанавливали этот отдел.



«Эндопротезирование брюшного отдела по своей авторской методике провел Марат Шарафутдинов. При помощи графтов были спротезированы чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия, которая снабжает кровью кишечник и поджелудочную железу. Также, используя запатентованную в стенах БСМП методику NBC technic, хирурги сформировали единый просвет аорты. Это было сделано для того, чтобы исключить нарушения в работе почечных артерий, которые возникли вследствие расслоения аорты», – отметили в БСПМ Автограда.



Последний этап лечения длился около семи часов и завершился успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, идет на поправку.