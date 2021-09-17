В БСМП Челнов впервые в Татарстане избавили пациентку от тромбов в легких через прокол

Врачи больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые в Татарстане провели операцию по лечению хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, избавив пациентку от тромбов в легких через маленький прокол. Об этом сообщили в аккаунте клинки в социальных сетях.

«Лечить пациентов с таким диагнозом берутся далеко не все клиники страны», — отметили в БСМП.

В медучреждении объяснили, что ХТЭЛГ — это тяжелая болезнь, когда из-за тромбов, которые закупорили сосуды легкого, сильно повышается давление в легочных артериях. Опасность заболевания в том, что после острой тромбоэмболии легочной артерии у пациента не полностью рассасываются тромбы. Они превращаются в волокнистую ткань в ветвях артерий, которая заполняет просвет и создает препятствия кровотоку.

Обычно лечение хронической тромбоэмболической легочной гипертензии проходит открытым способом, то есть хирурги удаляют тромбы из тканей легких, «вскрывая» их. Такое вмешательство сопряжено с высоким риском, и помочь таким способом можно лишь половине пациентов. В большинстве случаев операция открытым способом не представляется технически возможной из-за необходимости искусственного кровообращения и высокого риска хирургического вмешательства.

«Именно поэтому хирурги нашей больницы пошли дальше и 13 сентября впервые в истории республиканской медицины для лечения такой болезни провели операцию 68-летней пациентке через маленький прокол в бедре. Процедура сложная, является новым методом и имеет большие перспективы для успешного лечения пациентов», — рассказали в челнинской больнице.

Перед операцией специалисты тщательно исследовали легкие пациентки, провели системный тромболизис — растворение тромбов в легочной артерии, но этот метод лечения не принес результатов.

Тактику лечения выбрал консилиум CardioTeam. Врачи решили, что единственный возможный метод спасения пациентки — баллонная ангиопластика легочной артерии под местной анестезией.

«Суть операции состоит в введении через маленький разрез специального баллона и последовательном его расширении закрытых тромбами легочных сосудов. После чего восстанавливается кровоток в сосудах легких, что приводит к снижению давления в легочной артерии, исчезновению проявлений сердечной недостаточности и улучшению состояния легких и сердца пациента», — уточнили в больнице.

Операция прошла успешно, над ней работала большая команда БСМП Автограда. Но для пациентки это еще не конечный этап, ангиопластика легочных артерий будет проводиться несколько раз с интервалом в три—четыре недели, чтобы избежать осложнений.