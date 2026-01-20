В БСМП Челнов сделали первую пересадку печени

Фото: БСМП Челнов

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов (БСМП) впервые провели операцию по пересадке печени. Трансплантацию сделали трем пациентам: двум женщинам и мужчине. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Цирроз печени не позволял 51-летней Елене Назиповой из Нижнекамского района жить полноценной жизнью. Она часто чувствовала усталость, но продолжала работать. Однажды женщина потеряла сознание, находясь в магазине.

«Я даже не надеялась, что меня так быстро пригласят на операцию. Очень хорошо, что теперь в Набережных Челнах делают такие операции. Персонал – замечательные люди, которые дают надежду на будущее», – рассказала женщина.

46-летний Михаил Сурков из Черемшана несколько месяцев стоял в очереди на трансплантацию. У мужчины также был диагностирован цирроз печени.

«Однажды мне стало очень плохо. За три дня я пожелтел, как апельсин, потерял сознание, и меня увезли на скорой. Потом, через какое-то время, мне позвонили, пригласили в Челны на пересадку. Операция длилась 2,5 часа, все прошло хорошо. Меня оперировали замечательные хирурги. Теперь я чувствую себя намного лучше», – рассказал мужчина.

Сложнейшие операции проходили под руководством Александра Киршина – главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РТ. Во вмешательствах участвовали врачи БСМП и РКБ Татарстана. Сами медики отмечают сложность операций по пересадке печени.

«Такая тонкая, ювелирная работа требует высочайшего профессионализма. И мы очень благодарны нашим коллегам из Казани за то, что они поделились с нами практическими навыками и опытом. Теперь мы будем развивать еще одно направление трансплантологии. Успешное начало уже положено», – отметил хирург БСМП Айрат Фатхетдинов.