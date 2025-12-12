В БСМП Челнов провели третью пересадку почки за месяц

В БСМП имени Акчурина успешно выполнили третью за месяц операцию по трансплантации почки. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Донорский орган получил 43‑летний житель Набережных Челнов Дамир Садыков. Хирургическое вмешательство провели врач из НМИЦ им. Шумакова (Москва) Ильдар Курбангулов совместно с хирургами БСМП Альбиной Зубриловой и Анастасией Рычковой.

По словам Альбины Зубриловой, пациент находился в крайне тяжелом состоянии.

«У пациента была пятая стадия хронической болезни почек. Без диализа он обходиться уже не мог. Ему провели все необходимые обследования, взяли анализы. Работала целая мультидисциплинарная бригада. Пациента осмотрели врачи: кардиолог, нефролог, терапевт. В целом, это стандартная подготовка перед трансплантацией. Конечно, для нас это новое направление работы и мы сейчас погружаемся в него. Сама операция прошла в плановом режиме, длилась почти два часа», – рассказала врач.

Фото: БСМП Челнов

Хирурги отмечают, что пересадка почки – одна из самых сложных операций, требующая высокой точности и слаженной работы команды. Однако восстановление пациента превзошло ожидания: уже через неделю после вмешательства он обходился без обезболивающих.

«Я очень быстро восстановился, хожу, практически бегаю, на своих ногах, все отлично. Очень благодарен врачам, медсестрам. Здесь работает высококвалифицированный персонал», – поделился Дамир Садыков.

До трансплантации мужчина более полутора лет находился на диализе – с февраля 2024 года, а в лист ожидания был включен в июле 2025‑го. Решиться на операцию он смог не сразу.

«Для меня это был серьезный шаг, я долго думал. Но когда я пообщался со специалистами, понял, что бояться нечего. Они меня убедили, что все будет хорошо. Я хочу сказать тем, кто ждет пересадку почки: ничего не бойтесь. Операция сложная, но врачи делают все грамотно и профессионально», – добавил мужчина.

Через две недели после трансплантации Дамира выписали домой. Сейчас он восстанавливается и готовится встретить Новый год с близкими.