В БСМП Челнов прооперировали сердце электрику из Африки

Диагноз обычному электрику из Судана Мохамеду Абассу поставили еще в 1988 году местные врачи. Они выяснили, что у мужчины есть отклонение митрального клапана. Это считается врожденным пороком сердца. На тот момент, по мнению африканских врачей, необходимости в операции и не было.

Однако в 2021 году Мохамед почувствовал недомогание – началась тахикардия и одышка. Мужчина вновь отправился на обследование, которое выявило значительное ухудшение состояния сердца. Ему поставили диагноз «пролапс клапана» – это заболевание, которое ведет за собой серьезное ухудшение самочувствия.

«Мне объяснили, что нужно делать операцию на сердце. Я решил полететь в Россию в надежде, что у меня будет больше шансов на пластику сердечного клапана. Я очень доверяю российской врачебной практике», – рассказал суданец.

В БСМП Челнов Мохамеду провели все необходимые обследование, выяснили, что поражены задняя и передняя створки митрального клапана, так называемый синдром Барлоу.

Сложную операцию по протезированию клапана иностранцу провела команда заведующего отделением сосудистой хирургии Рамиса Якубова.

После операции Мохамед Абасс чувствует себя хорошо и не устает благодарить врачей и весь персонал БСМП за оказанную помощь.

«Чувствую себя хорошо и впечатлен работой врачей из России. Они оправдали мое ожидание. Весь персонал больницы отзывчивый, хороший. Благодаря правильно выбранной команде операция прошла успешно. Особенно доктора Рамиса Якубова, который вел мою историю болезни. Рекомендую Россию как хорошую страну для лечения и дальнейшего сотрудничества во всех областях», - сказал Мохамед Абасс.

Благодаря медицинскому туризму за прошлый год в БСМП Набережных Челнов была оказана помощь более чем 700 иностранным гражданам. И, по словам главврача больницы Марата Мухамадеева, это далеко не предел.

