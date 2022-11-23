В БСМП Челнов научились оперировать внутричерепные гематомы через прокол в бедре

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов начали применять современный метод лечения внутричерепных гематом. Об этом рассказали в клинике.

74-летнему пациенту со скоплением крови между твердой мозговой оболочкой и мозгом нейрохирурги и рентгенохирурги БСМП успешно провели эндоваскулярную эмболизацию средней мозговой артерии, простыми словами — под контролем рентгена закупорили сосуды, которые питали гематому.

Фото: БСМП

«У стенки гематомы появляются сосуды, оттуда вытекает кровь, она копится в этой капсуле и сдавливает мозговые ткани. Мы эмболизировали [закупорили] артерии, которые питают капсулу. С помощью микрокатетера через бедренную артерию мы попадаем в сосуды, питающие оболочку головного мозга, и ликвидировали поврежденные», – рассказал нейрохирург Данил Галимов.

Такая методика лечения позволяет выполнять сложные операции без «открытия» черепа и с минимальными рисками для пациента.

В БСМП добавили, что это новейший метод в мировой практике. В России подобные операции выполняют в единичных медицинских центрах.

Фото: БСМП

В челнинской клинике его освоили под руководством нейрохирурга Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени Поленова Андрея Петрова.