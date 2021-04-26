В БСМП Челнов гражданке Канады вырезали большую опухоль на шее, не задев нервы

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов гражданке Канады Шеннон Валенте смогли вырезать большую доброкачественную опухоль из шеи — довольно опасного для хирургии места. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал врач-хирург хирургического отделения БСМП Алексей Соловьев.

Девушка с семьей живет в Елабуге, преподает английский язык, но планирует вернуться на родину. По-русски она не говорит, поэтому в больницу пришла с переводчиком.

«Локализация опухоли — липомы и сами ее размеры — семь сантиметров, это большие размеры для этой зоны. Кроме того, там — вверху шеи, подмышками — проходит много нервных сплетений, что ее и беспокоило, в связи с чем она и обратилась», — рассказал врач в беседе с агентством.

В БСМП Шеннон Валенте поступила 20 апреля с жалобами на боль в шее, груди и плече. У девушки обнаружили липому — доброкачественную опухоль жировой ткани. Боль появилась, потому что из-за размеров образования, ему «стало тесно», оно начало сдавливать нервы в плечевом сплетении и лицевой нерв, который контролирует мускулатуру на лице с левой стороны. Промедление с обращением и неверные действия хирургов повлекли бы за собой инвалидность.

Сложность операции заключалась в том, чтобы ювелирно удалить опухоль, не задев нервные окончания и сосуды, которых в этой области шеи предостаточно. По словам Алексея Соловьева, он знал, что справится с этой задачей. Поэтому он и взял пациентку из другой страны на операционный стол, хотя одна ошибка стоила бы дорого. Помогло врачу то, что по специальности он онколог.

«Шеннон была крайне позитивным и доброжелательным человеком, она буквально была на одной стороне с доктором, не отстраняясь от ситуации, не говорила: „Делайте, что хотите“. Она понимала, вникала, слушала, соглашалась со здравым смыслом и логикой с нашей стороны. С ней обсуждалось все, и согласие на операцию бралось при обсуждении всех вопросов», — отметил доктор.

Трудности перевода не помешали найти общий язык врачу и девушке из Канады, хотя для Алексея Соловьева это первый опыт общения с пациентом через переводчика.

Операция прошла успешно, Шеннон уже выписали из челнинской больницы. Сейчас она ждет результатов гистологического исследования — окончательной проверки, была ли опухоль доброкачественной. Однако оперирующий врач дает прогноз, что предположения подтвердятся.

«Когда я приехала сюда, у меня не было никаких представлений. Но потом я увидела уровень клиники, спокойствие, организованность, порядок, чистоту. Персонал был отзывчив, мне стало очень комфортно. Мне все помогали [...]. Я очень рада, что оказалась именно в этой клинике», — отметила Шеннон Валенте.

Всего через 10 дней после операции ей снимут швы, и девушка продолжит полноценную жизнь, забыв о проблеме.

В пресс-службе Минздрава РТ напомнили, что в республике выстроен системный подход экспорта медицинских услуг по национальному проекту «Здравоохранение». Благодаря росту медицинского туризма и привлечению пациентов из-за рубежа в Татарстане формируется положительный имидж отечественного здравоохранения в мире и растут инвестиции в медицину.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.