В БСМП Челнов девушке виртуозно удалили вросшую в вену «ловушку» для тромбов

В Больнице Скорой медицинской помощи Набережных Челнов провели операцию девушке, которой отказались помочь во многих клиниках России. Об этом сообщает пресс-служба БСМП.

«Людмила из Подмосковья приехала в Набережные Челны за спасением. К кому она только не обращалась за последние 5 лет, но все твердили одно и то же: ‘’Случай сложный, помочь не можем’’. Все дело в том, что у Людмилы несколько лет стоял кава-фильтр», – рассказали в лечебном учреждении.

Фото: БСМП Набережных Челнов

Кава-фильтр – это ловушка для тромбов. Он устанавливается внутри сосуда, чтобы тромбы, «вылетающие» из сосудов ног, застревали в фильтре и не попадали в легкие. Без этого приспособления тромбы могут стать причиной гибели человека.

У Людмилы этот фильтр со временем врос в вену и полностью затромбировался.

В БСМП Автограда рассказали, что ее отказывались оперировать в Москве и Подмосковье, ссылаясь на то, что операция очень сложная и опасная.

«’’Выдернуть’’ кава-фильтр из вены, без последствий и осложнений, так никто и не согласился. Но Людмила не отчаивалась и нашла в социальных сетях девушку, которой рентгенхирург БСМП Марат Шарафутдинов удалил злосчастный кава-фильтр. Она и посоветовала обратиться к челнинскому профессионалу», – отметили в пресс-службе больницы.

Первая встреча врача с пациенткой состоялась в Йошкар-Оле, там провели первый этап операции. К сожалению, за одно хирургическое вмешательство полностью удалить «ловушку» для тромбов не представлялось возможным. И 11 марта Людмилу прооперировали уже в БСМП.

Фото: БСМП Набеержных Челнов

«Мы сделали два небольших прокола: в правой части шеи и в бедре. Через них одновременно удалили нижнюю и верхнюю часть кава-фильтра, разделив его таким образом. Мы автоматически открыли нижнюю полую вену, которая была в тромбах. Из-за того, что вена распалась, пришлось сделать ещё один прокол в подколенной артерии и через этот доступ все завершить», – рассказал Марат Шарафутдинов.

В БСМП добавили, что в операции также принял участие главный внештатный хирург и заведующий городской больницы Йошкар-Олы Алексей Шубин.

Фото: БСМП Набережных Челнов

Подобные операции рентгенхирург челнинской больницы проводит уже достаточно давно и успешно.

«Скажем больше, он один из немногих в России, кто удаляет кава-фильтры без разрезов и без наркоза – пациент во время процедуры находится в сознании! Это позволяет быстрее восстанавливаться после операции», – заключили в БСМП.