В БСМП Челнов 73-летнему мужчине сделали две сложные операции и спасли от порока сердца

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов 73-летнему мужчине с пороком сердца выполнили коронарное шунтирование и заменили митральный клапан. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Сердечные проблемы Виктора Елисова ни разу в жизни не беспокоили. К врачам 73-летний мужчина обратился, когда началась одышка и проблемы с ногами. Врачи выяснили, что причиной проблем со здоровьем был порок сердца.

«Для восстановления функций сердца, врачи буквально создали искусственный сосуд, так называемый шунт, который встраивается в коронарную систему и восстанавливает нормальное кровоснабжение», – объяснили в клинике.

Далее медики успешно провели еще одну сложную операцию – протезирование митрального клапана. В БСМП отметили, что этот вид кардиохирургического вмешательства в Татарстане выполняется только в стенах челнинской клиники.

Все это тяжелое время жена пациента была рядом с ним. Вместе супруги 50 лет, сразу после выписки, пара отметила золотую свадьбу.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

«Дорогие наши кардиохирурги, вся наша семья очень благодарна вам за моего мужа, нашего папу и дедушку. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Девочки медсестры такие тоже чудные, внимательные, все сделают для того, чтобы было хорошо больному», – отметила женщина.