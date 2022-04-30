В Брянской области заявили о попытке авиаудара по приграничному поселку Жеча

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о попытке нанесения авиаудара по поселку Жеча в граничащем с Украиной Стародубском муниципальном округе. По его сведениям, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

«Сегодня утром, в 6.50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча <…> попало 2 снаряда», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. При этом последствия случившегося Богомаз описал следующим образом: «<…> взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию».

На выложенных руководителем области фотографиях видны некие сооружения, характер повреждений которых трудно оценить, и воронка от взрыва снаряда.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

Вскоре Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.