В Брянской области ввели ЧС муниципального уровня из-за детонации взрывоопасных предметов

В Карачевском районе Брянской области из-за детонации взрывоопасных предметов объявлен режим ЧС муниципального характера, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«За сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что за прошедшую ночь силами ПВО над территорией региона перехвачено и уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата. О пострадавших не сообщается.